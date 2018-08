La sezione della Lega di Veduggio cambia… testa. Da martedì è Valentina Besana la nuova segretaria. Prende il testimone da Elisabetta Roncalli.

Nuovo segretario per la Lega

Classe 1995, casa a Cassago, una laurea in Lingue in tasca, nonostante la giovane età il volto di Valentina Besana in casa Carroccio è già conosciuto. Ad ottobre aveva guidato, da presidente, il comitato “Veduggio per il sì” in vista del referendum consultivo sull’autonomia della Lombardia, che vedeva impegnati esponenti dei due gruppi consiliari di minoranza, Lega nord e “Cambiamo Veduggio”, oltre a giovani pronti al debutto in politica. Non solo, ha fatto parte della commissione Cultura ed è vice direttore dell’informatore comunale.