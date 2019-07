Estate di cantieri sulle strade comunali a Carate Brianza e qualche inevitabile disagio per chi si trova a circolare e spostarsi in auto. Si inizia da Costa Lambro e si prosegue con viale Brianza.

Asfalto nuovo a Costa Lambro

Da lunedì 22 luglio ruspe e mezzi saranno al lavoro in via Crivelli per il rifacimento del manto stradale. Dalle 8 alle 18 sarà in vigore il divieto di transito ad eccezione dei residenti. Il cantiere prosegue anche per tutta la giornata di martedì 23 luglio con la chiusura totale della strada (anche per i residenti) sempre dalle 8 e fino alle 18. Il traffico per l’accesso in frazione verrà deviato da via Trento e Trieste, via Oberdan, via Piave, via Volta, via Viganò e via Montello. Mercoledì 24 luglio e giovedì 25 invece saranno istituti il divieto di transito e poi il blocco totale della strada in via Buonarroti (dalle 8 del mattino alle 18). Per raggiungere Costa Lambro lo si potrà fare solo salendo dalla frazione di Vergo Zoccorino del comune di Besana in Brianza.

Lunedì 29 e martedì 30 luglio, infine, prenderà il via il cantiere per l’asfaltatura lungo viale Brianza. Si inizierà dal tratto via Milano-via Bologna per proseguire poi con il tratto via Bologna-via Rivera.

TORNA ALLA HOME.