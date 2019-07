Da martedì stop al grande caldo. L’anticiclone africano batterà in ritirata per il passaggio di una perturbazione che porterà un ricambio d’aria e cali termici anche di 8-10°C.

“L’Italia continua ad essere contesa tra una circolazione di aria fresca sul Centro Nord Europa e l’anticiclone africano che interessa i Paesi del Mediterraneo”. A dirlo sono i meteorologi di 3bmeteo.com che aggiungono. “Questa situazione determina un’Italia divisa in due sul fronte meteo. Il Nord lambito da code di perturbazioni con temporali a tratti forti mentre su gran parte del Centrosud dominano sole e gran caldo”.

Tra martedì e mercoledì break temporalesco

L’avvio della settimana vede un’Italia divisa in due: il Nord e parte del Centro saranno alle prese con una certa variabilità associata a locali acquazzoni e temporali. T ra martedì e mercoledì invece ci sarà un ulteriore peggioramento a causa del passaggio di una veloce perturbazione . “In tal frangente ci attendiamo rovesci e temporali anche di forte intensità in particolare al Centronord – sottolineano gli esperti – con rischio nubifragi, grandinate e raffiche di vento improvvise. Le temperature saranno in graduale diminuzione, anche sensibile su Nordest e medio alto Adriatico con cali di 8-10°C. Il sole ed il clima molto caldo resisteranno con temperature elevate al Sud e Sicilia dove l’anticiclone africano sarà ancora in piena azione”.

Da metà settimana ricambio d’aria generale

“Le correnti da nord con il passare delle ore si estenderanno a tutta la Penisola – – concludono i meteorologi di 3bmeteo.com – raggiungendo anche il Sud e la Sicilia entro giovedì prossimo, quando metteranno fine a questa prolungata ondata di caldo. Le temperature torneranno così nelle medie tipiche del periodo o anche al di sotto sui versanti adriatici”.