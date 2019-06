Da Nova Milanese una rivoluzione per l’e-commerce. Yeppon Club, la prima piattaforma al mondo con cashback multisito integrato.

Da Nova Milanese novità per l’e-commerce

Ha appena visto la luce ma già promette di rivoluzionare il mondo dell’e-commerce. Nasce “Yeppon Club”, l’iniziativa ideata da Yeppon.it, realtà made in Italy, o ancor meglio Made in Brianza, che continua il suo processo di crescita all’insegna dell’innovazione. Si tratta della prima piattaforma al mondo con cashback multisito integrato e permette di fare shopping sugli e-commerce preferiti dagli utenti: dal travel al fashion, passando per il mondo assicurativo e i prodotti editoriali.

Accedendo attraverso Yeppon.it su uno degli oltre 10.000 siti del network, sarà possibile fare acquisti e accumulare denaro in un vero e proprio “salvadanaio virtuale”. Il credito maturato potrà poi essere speso su Yeppon acquistando un cellulare, un televisore o uno dei 400.000 prodotti del catalogo.

Un progetto ambizioso

Un progetto ambizioso in un settore presidiato non solo dai big internazionali ma anche da realtà altrettanto valide e strutturate, in grado di garantire un’offerta valida e ben assortita, oltre ad un’assistenza clienti di assoluta qualità. Da queste solide basi, arriva la risposta di Yeppon ad un mercato ricco, dinamico e in continua evoluzione: lo “Yeppon Club” è una prima volta assoluta per il settore.

Un progetto tutto italiano, risultato di un intenso lavoro di ascolto e comprensione delle esigenze del pubblico del web. Continua dunque il processo di espansione e rafforzamento di un’offerta che sarà ancora più ampia, grazie alla possibilità di accumulare credito mentre si acquista un viaggio o un libro e poi spenderlo quando si ha la necessità. Un’iniziativa che consolida la presenza di Yeppon ai vertici del mondo e-commerce: è infatti uno dei primi player in Italia per vendita di materiale elettronico con gli altri settori che registrano una sensibile crescita, in particolare quelli legati al bricolage, ai ricambi auto e moto e ai giocattoli.

“Lo Yeppon Club è un progetto ambizioso e oneroso, abbiamo investito tante energie in questa direzione perché siamo convinti di tracciare un solco importante nel mondo dell’e-commerce – commenta Danilo Longo, co-founder di Yeppon -. Abbiamo dedicato tante risorse in termini di ascolto e comprensione delle esigenze dei consumatori, che cambiano e si evolvono. Ed è quello che vogliamo fare anche noi, siamo consapevoli della portata delle sfide che ci attendono ma anche molto fiduciosi, è un qualcosa in cui crediamo fortemente.”

I prodotti disponibili su Yeppon.it – ognuno consultabile con scheda, foto e video – sono circa 400.000 e coprono tutti i settori (eccetto il food). È possibile, inoltre, ritirare gli acquisti presso oltre 4000 specifici punti fisici TNT e FermoPoint oppure nella sede legale e operativa a Nova. Questi sistemi inoltre, permettono di ridurre i costi di spedizione e anche di poter pagare al momento del ritiro. Ad oggi, su 400.000 clienti il 15% si reca direttamente in sede a ritirare i propri ordini.

