Studentessa, bagnina, allenatrice di pallanuoto e ora anche “ragazza copertina”. Insomma, dalla piscina alla copertina, il passo è stato breve per la splendida 19enne besanese Ginevra Rutherford.

La ragazza copertina è besanese

Il settimanale femminile, edito da Mondadori, “Donna moderna” l’ha scelta come protagonista non solo di un ampio servizio fotografico interno dedicato alla moda sportiva, ma anche per la prima pagina del numero uscito in edicola la scorsa settimana. Sulla quale Ginevra appare in tutta la sua bellezza: i lunghi capelli biondi raccolti, gli occhi azzurri che guardano dritti l’obiettivo ed un completo perfetto per la palestra.

Il servizio sul Giornale di Carate in edicola da oggi, martedì 31 luglio.