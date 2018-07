Domenica 22 luglio a Costa Lambro si corre l’11esima edizione di «Dé ché e de là del Lamber», manifestazione a passo libero organizzata da Asdo Gso Costalambro in collaborazione con i Marciacaratesi.

Quattro i percorsi (6, 11, 17 e 22 chilometri) che si snodano lungo la sponda destra e sinistra del fiume, su sentieri e strade secondarie. Il ritrovo è al centro sportivo dell’oratorio di Costa in via Buonarroti, con partenza fra le 7,45 e 9. Al termine premiazioni dei gruppi più numerosi. Ai primi 500 iscritti sarà offerta in omaggio una bottiglia di vino, mentre lungo il percorso sarà garantita l’assistenza sanitaria della Croce Bianca di Giussano.

La corsa è giunta quest’anno alla undicesima edizione. Per informazioni contattare i numeri 338-3758178, 333-3287014 oppure 0362-901628 (ore pasti).

Contributi di iscrizione: soci Fiasp (5 euro con riconoscimento, 2,50 euro senza riconoscimento). Non soci Fiasp (5,50 con riconoscimento, 3 euro senza riconoscimento).