Degrado in piazza Liberazione a Desio. I residenti raccolgono le firme e chiedono un “sopralluogo urgente dell’Amministrazione per verificare lo stato di abbandono in cui versa quest’area e valutare una manutenzione necessaria e costante”.

Una sessantina le firme raccolte

Una sessantina le firme raccolte. Diversi i punti messi in evidenza: “I tre platani superano in modo spropositato le abitazioni e in caso di pioggia e di vento forte, oltre ad essere pericolosi, causano allagamenti nelle case limitrofe”. In questo caso la richiesta è di “una potatura adeguata”.

Problema sicurezza e abbandono dei rifiuti

C’è anche il tema della sicurezza e dell’abbandono dei rifiuti. “La conseguenza della mancata manutenzione ricade sulla nostra sicurezza – affermano i residenti – Con l’erba alta ovunque, è più facile pensare di passare inosservati. Spesso si notano sconosciuti in atteggiamenti sospetti”. Tra gli ultimi episodi segnalati l’abbandono di un catetere colmo di urina in via Fratelli Bandiera. Di conseguenza, chiedono “più controlli delle forze dell’ordine”.