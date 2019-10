Depressione in gravidanza e nel post parto: in campo gli ospedali di Vimercate Carate.

Depressione in gravidanza e nel post parto

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale, promossa da Onda (l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna), nell’ambito del progetto regionale per l’individuazione e il trattamento precoce della depressione in gravidanza e nel post parto, scendono in campo anche gli ospedali di Vimercate e Carate.

Il prossimo 10 ottobre, infatti, nella hall di Vimercate, dalle 14.00 alle 18.00, e presso l’area pit-stop, al terzo piano, in Ostetricia a Carate, saranno allestiti due banchetti informativi per sensibilizzare le donne sulle problematiche relative alle fragilità del periodo peri-natale.

Sarà presente personale ostetrico e psicologico. Inoltre parteciperà anche una artista di belly painting che omaggerà le future mamme con un ricordo artistico sul pancione.

Visite ginecologiche e senologiche gratuite

Sempre in materia di salute e benessere della donna, il 18 ottobre prossimo, in occasione della Giornata nazionale sulla menopausa, gli specialisti dell’ospedale di Vimercate saranno a disposizione di tutte le donne interessate. Saranno offerte visite ginecologiche e senologiche gratuite, in occasione delle quali si eseguirà anche una ecografia ed eventuale pap test. Si raccomanda di portare, se disponibili, gli esiti diagnostici più recenti di pap test, mammografie, ecografia mammaria, MOC ed esami del sangue.

Saranno 9 le visite disponibili, presso l’Ambulatorio Strumentali, al piano zero dell’Ospedale. E’ possibile prenotare inviando una mail all’indirizzo coordinamentocup.vimercate@asst-vimercate.it , specificando nell’oggetto “progetto Onda”.