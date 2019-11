Desio: secondo appuntamento con il percorso di accompagnamento al ruolo genitoriale. L’incontro l’11 novembre alle 20.45 al Cinema Teatro “Il Centro”.

Continua il percorso di accompagnamento al ruolo genitoriale. Si terrà lunedì 11 novembre il secondo appuntamento del progetto Scuola-Genitori “Curare con l’educazione. Aiutare i figli nei momenti di incertezza e difficoltà”, alle 20.45 presso il Cinema Teatro ” Il Centro” in Via Conciliazione, a Desio.

4 appuntamenti per accompagnare i genitori nel loro compito formativo, offrendo i basilari educativi essenziali e indispensabili per una buona crescita dei figli. L'iniziativa prevede un ciclo di quattro incontri dove è prevista una relazione, da parte di esperti competenti nel mondo dell'educazione, e un momento dedicato alle domande, aperto a tutti i partecipanti.

Il secondo appuntamento in programma l’11 novembre avrà come focus “Aiutare i figli nei momenti di incertezza e difficoltà”. Prima di cercare nei bambini e nei ragazzi presunte patologie neuroemotive e tentare diagnosi sempre più precise, anticipate, definite, psichiatriche. E prima di etichettarli come malati occorre avere il buon senso di verificare se la loro educazione è corrispondente all’età e ai bisogni di crescita. In questo senso è fondamentale riuscire a restituire a genitori e insegnanti potere, funzione e responsabilità. Perché etichettare i figli e conseguentemente medicalizzarli è una pratica rischiosissima, oggi sempre più diffusa.

Relatore della serata sarà Daniele Novara, pedagogista e direttore del