Desio: si lavora per migliorare l’efficienza energetica delle case comunali. Conclusione lavori fissata per dicembre 2018.

Desio: si lavora per migliorare l’efficienza energetica delle case comunali

Un nuovo manto di copertura per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. Da una decina di giorni gli operai sono al lavoro in via per Bovisio, al civico 9, sul condominio di edilizia residenziale pubblica abitato da diciannove famiglie.

Investimento di mezzo milione di euro

“Grazie a un finanziamento regionale abbiamo messo sul tavolo 750 mila euro – spiega l’assessore alle Politiche per la casa Stefano Guidotti – per aumentare l’efficienza energetica dell’edificio. In altre parole per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza e il comfort delle case. Alla fine dei lavori consegneremo alle famiglie un edificio riqualificato e a norma”.

I lavori nel dettaglio

Il primo obiettivo è isolare l’edificio: il manto di copertura deteriorato sarà rifatto. Sulle pareti esterne dell’edificio sarà posizionato un cappotto termico mediante l’impiego di pannelli di materiale isolante, in modo da abbassare notevolmente de dispersioni termiche e ridurre i consumi energetici di riscaldamento e raffreddamento. Le tegole marsigliesi saranno sostituite con pannelli metallici precoibentati, in acciaio zincato e con uno strato intermedio di poliuretano espanso. Sarà isolata anche la superficie esterna del solaio di copertura con un materassino di materiale isolante. I serramenti saranno in alluminio con tripli vetri a basso emissivo ed elevato potere fono isolante. Lo spazio del vano scala, sarà chiuso con nuovi serramenti in alluminio vetrati in corrispondenza dei piani terra, primo e secondo.

Interventi per problemi di umidità

I muri dell’edificio saranno risanati attraverso la posa di una «barriera chimica» in grado di interrompere la risalita dell’umidità alla base dell’edificio.

I lavori, affidati alla ditta Siva di Milano, si concluderanno a dicembre.