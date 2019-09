Desio si prepara a un lungo week end di sport inclusivo. Dal 13 al 15 settembre presso il centro sportivo di via Agnesi, una vetrina per tutte le associazioni sportive che svolgono e promuovono lo sport nei suoi diversi ambiti e declinazioni.

Desio si prepara a un lungo week end di sport inclusivo

«Sempre piu’ evidente la vocazione sportiva desiana – racconta l’Assessore allo Sport Giorgio Gerosa – con questa manifestazione è nostro obiettivo veicolare lo sport inteso non solo come strumento per un corretto sviluppo psico-fisico, ma anche come una palestra capace di insegnare valori, di promuovere integrazione e socializzazione».

In programma per questa 5a edizione della Festa, oltre alle tradizionali esibizioni e dimostrazioni delle varie discipline sportive offerte dalle associazioni desiane, anche seminari e incontri con i protagonisti dello sport.

Ospiti illustri di quest’anno, tra gli altri, Emanuela Maccarani, allenatrice delle Farfalle Azzurre, squadra nazionale di ginnastica ritmica, e Francesco Messori fondatore Nazionale Italiana Calcio Amputati.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e senza necessità di prenotazione.

Ecco il programma nel dettaglio