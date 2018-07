Dieci anni di Festa alpina, con il Giornale di Desio programma e coupon per avere le patatine gratis.

Oggi festa all’oratorio San Francesco

Si chiude oggi il primo weekend per l’attesissima festa degli alpini di Desio in corso all’oratorio San Francesco (ingresso da via Giusti, angolo via Roma). Dopo l’alzabandiera di venerdì al via la kermesse dell’anniversario. Un appuntamento sempre molto partecipato. Si replicherà poi il 6,7 e 8 luglio.

La festa si conclude l’8 luglio

Il programma delle serate prosegue ancora una volta con l’apertura di cucina e birreria, a cui si accompagnerà anche la buona musica dal vivo. La festa si concluderà domenica 8 luglio. Alle 9.30 la Messa, quindi tutti si ritroveranno alle 19 con l’apertura della cucina, birreria e musica live. Alle 23 con la cerimonia dell’ammainabandiera il sipario calerà sulla decima edizione della kermesse delle Penne nere cittadine. «Si tratta del terzo anno all’oratorio San Francesco – commenta il presidente degli Alpini, Roberto Tesser – La festa ha sempre avuto un ottimo riscontro».

Patatine gratis con il Giornale di Desio

Invito aperto a tutti a partecipare, e tra le specialità che le Penne nere cucineranno ci sono baccalà, fritto e salamelle. Ricordiamo anche che insieme al Giornale di Desio trovate il programma della festa e il coupon per gustare “gratis” una porzione di patatine. Un’occasione da non perdere.