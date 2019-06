Torna “Miss Giussano sotto le stelle” che quest’anno spegne le dieci candeline. La manifestazione organizzata da Giussano Incentro e Pro Loco taglia infatti quest’anno il prestigioso traguardo della decima edizione. Il conto alla rovescia è cominciato: appuntamento sabato 29 giugno in piazza San Giacomo.

“Miss Giussano sotto le stelle”, la serata

La serata sarà presentata anche quest’anno da Davide Colavini, autore e attore di teatro docente di recitazione all’Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio e visto anche sul piccolo schermo in numerose partecipazioni a programmi Tv: Zelig Off, Mai dire Grande Fratello, Sabato Italiano, Love Bugs, Don Luca c’è, Gomorra.

“Miss Giussano sotto le stelle”, festa di piazza

L’appuntamento è per sabato 29 giugno alle 21 in piazza San Giacomo. La serata è diventata con il passare degli anni un appuntamento quasi imperdibile per i giussanesi. Una manifestazione che è entrata nel cuore di giovani e meno giovani, complice la formula azzeccata: una vera e propria festa di piazza dove viene esaltata la voglia di sentirsi una comunità. Insomma, non solo la bellezza in passerella, ma la bellezza di una piazza piena di gente. Confermato il canovaccio delle edizioni precedenti con le uscite in versione casual, costume ed elegante. Confermata la partecipazione della scuola professionale Ecfop di Carate che presenterà una collezione delle sue creazioni, oltre a curare il trucco e parrucco delle ragazze in gara.

Info e iscrizioni

Non resta dunque che qualche settimana di attesa per celebrare questa decima edizione. Dalla prima miss Eleonora Palermo all’ultima, della scorsa edizione Sara Maccaroni, di tempo ne è passato, ma l’entusiasmo degli organizzatori è rimasto lo stesso e ormai già da settimane i preparativi si stanno facendo più incessanti per arrivare alla migliore organizzazione possibile della serata. Per info e iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo proloco.giussano@gmail.com, lgcost@inwind.it oppure telefonare al numero 348/3208596