L’incontro tra l’assessore allo Sport di Veduggio Augusto Degli Agosti e gli istruttori della “Defendo Krav Maga” è avvenuto in occasione della festa di Bruscò, lo scorso 29 settembre. Da lì è nata l’idea, oggi concretizzata. Quella di un corso di difesa femminile, totalmente gratuito.

Corso di difesa femminile a Veduggio

La prima lezione si terrà sabato 16 novembre. Ne seguiranno altre quattro, sempre il sabato: 23 e 30 novembre, 14 e 21 dicembre, dalle 15 alle 16, nella palestra della scuola primaria “Segantini” di via Libertà a Veduggio.

Le iscrizioni sono aperte. E’ necessario scaricare l’apposito modulo dal sito internet del Comune e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica sport@comune.veduggioconcolzano.mb.it.

“E’ la prima volta che in paese viene organizzata un’iniziativa del genere – ha spiegato Degli Agosti – Importante è anche il periodo scelto, quello in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (il 25 novembre, ndr)”.