Difficoltà del linguaggio e dell’apprendimento, se ne parla in un convegno in programma sabato a Monza.

Difficoltà del linguaggio e dell’apprendimento

«In un mondo di parole e numeri… prevenire e affrontare le difficoltà di linguaggio e apprendimento» è il titolo del convegno promosso e organizzato dalla Cooperativa Onlus La Fenice e dagli Stati Generali delle donne Monza e Brianza in programma a Monza sabato 29 settembre. L’appuntamento è in via Grigna 13, nel Polo istituzionale sede della Provincia, dalle 9 alle 13,30.

Patrocinato dalla Regione

L’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia, dall’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, dalla Provincia di Monza e Brianza, dal Comune di Monza, dall’Ordine degli psicologi della Lombardia, dall’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Monza e Brianza, è rivolto a genitori, pediatri, medici di famiglia, educatori e insegnanti.

I qualificati relatori

Interverranno: Silvia Sardone, consigliere regionale; le professioniste dell’equipe de La Fenice; Dèsirèe Chiara Merlini, assessore alla Famiglia e alle Politiche sociali del Comune di Monza; Concettina Monguzzi, vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza e Claudio Merletti, dirigente dell’Ambito territoriale di Monza e Brianza, Ufficio Scolastico per la Lombardia.

Gli obiettivi del convegno

Il convegno «In un mondo di parole e numeri… prevenire e affrontare le difficoltà di linguaggio e apprendimento» si propone di sensibilizzare genitori ed educatori riguardo alle difficoltà connesse allo sviluppo del linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva. Affronterà i segnali predittivi e le conseguenti strategie di intervento. Saranno inoltre presentate le modalità e gli spunti pratici per intraprendere la strada verso l’autonomia.