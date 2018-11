Bandita la quinta edizione del premio nazionale di poesia liceo Curie di Meda. Il tema scelto per quest’anno è “Dillo alla luna”.

Torna il concorso di poesia del liceo Curie

Il concorso si articola in due categorie: categoria A riservata agli alunni di scuola secondaria di I grado e categoria B riservata agli alunni di scuola secondaria di II grado dell’intero territorio nazionale. Sono previsti tre premi in denaro per ciascuna delle due sezioni e due attestati di riconoscimento per il quarto e quinto classificato di ciascuna delle due sezioni. Inoltre saranno assegnati i premi speciali speciali senza distinzione di categoria: il Premio Speciale Flexform alla poesia che meglio interpreterà il tema “La valorizzazione del lavoro e dell’imprenditoria” e il Premio Speciale Paolo e Davide Disarò riservato a due poesie di alunni del liceo Curie che meglio interpreteranno il tema “Rispetto dell’ambiente e dell’uomo” (il premio è dedicato alla memoria di Paolo e Davide Disarò, universitari cesanesi scomparsi il 19 luglio del 1985 nella tragedia della Val Di Stava ed ex studenti del liceo Curie). Le poesie premiate, segnalate e meritevoli di pubblicazione, saranno raccolte in un’antologia edita a cura del liceo.

Ecco come partecipare

La partecipazione è gratuita. Il termine di scadenza è giovedì 28 febbraio 2019. Il bando con scheda è reperibile anche nella Home page del sito del Liceo http://www.liceomeda.gov.it/ INFO Segreteria Liceo Tel. 0362 70339-71754. Email: mips20000p@istruzione.it. L’iniziativa del premio ha ricevuto l’apprezzamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, comunicato con lettera da parte del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica. La giuria è costituita, fra gli altri, da illustri esponenti della cultura, dell’arte, dello sport e dell’imprenditoria locale, che ben rappresentano l’eccellenza del nostro territorio.

Presidente onorario di giuria

Hafez Haidar, insigne giornalista, poeta e romanziere, libanese per nascita e italiano d’adozione, sarà il presidente onorario di giuria. È stato candidato al Premio Nobel per la Pace 2017 e al Premio Nobel per la Letteratura 2018. Accademico emerito, è presidente di numerosi comitati per i diritti umani, Cavaliere della Repubblica Italiana per il dialogo tra Oriente e Occidente e direttore generale internazionale della Camerata dei Poeti di Firenze. Da anni diffonde l’arte della poesia, della narrativa e della saggistica nelle scuole e nelle università italiane ed estere. È considerato uno dei maggiori studiosi delle religioni in ambito mondiale. Ha scritto, curato e tradotto molte opere ed è stato insignito di prestigiosi premi e riconoscimenti. È promotore, ai massimi livelli, del dialogo tra religioni e dell’integrazione culturale tra i popoli, esortando a “credere nell’amore e nella fratellanza dei popoli.

La giuria

Ecco chi fa parte della giuria:

1) Bortolino Brunelli – dirigente del liceo Curie di Meda è il presidente di giuria

Gli altri membri sono:

2) Marilù Catalano – rappresentante A.T.A. del Consiglio d’Istituto

3) Elena Cazzaniga – funzionario BCC Carate Brianza (MB) – filiale di Meda

4) Francesca Devetag – giocatrice di Volley del campionato di serie A, collabora con la Nazionale Italiana Sorde e fa parte del settore giovanile del Consorzio Vero Volley

5) Giovanna Frare – docente del liceo Curie e collaboratrice del Dirigente

6) Luca Paolo Galimberti – amministratore delegato dell’Azienda FLEXFORM

7) Giovanni Di Salvo Giacomo – studente rappresentante del Consiglio d’Istituto

8) Barbara Magni – genitore rappresentante del Consiglio d’Istituto

9) Angelo Marsiglio – pittore, scultore, coordinatore “Amici dell’Arte” di Meda

10) Laura Morato – giocatrice di basket in carrozzina della BRIANTEA84 – giocatrice della Nazionale Femminile Italiana

11) Marina Pezzolla – funzionario dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza

12) Davide Rondoni – poeta e scrittore

13) Luca Santambrogio – sindaco del Comune di Meda

14) Tiziana Soressi – docente del liceo Curie e referente del progetto.