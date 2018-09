“Il traffico a Desio è in tilt per i cantieri: la colpa è dell’Amministrazione incapace di programmare gli interventi…”. La Lega punta il dito contro la Giunta per la contemporanea chiusura di alcune strade interessate dai lavori per la riqualificazione dei sottoservizi.

Chiusa via Cattaneo, viale Sabotino a senso unico

I cantieri interessano in particolare la via Carlo Cattaneo, interdetta al transito dal 23 luglio al 10 ottobre, e viale Sabotino, a senso unico dal 21 maggio fino al 29 settembre. Queste modifiche alla viabilità comportano disagi alla circolazione e la formazione di code, che si sono resi maggiormente evidenti ora che, dopo la pausa delle vacanze estive, sono ricominciate le attività e le scuole.

Una sola strada libera per raggiungere Varedo

“Per andare a Varedo, l’unica strada percorribile senza cantieri è via Agnesi”. Spiega il consigliere Andrea Villa, capogruppo della lega in Consiglio comunale. “Strada che nelle ora di punta, con l’entrata e uscita degli alunni dell’Itis e del Liceo Majorana, diventa ancora più caotica del solito”.

Per il gruppo di opposizione si tratta di problemi che sarebbero potuti essere evitati. “Se l’Amministrazione comunale avesse saputo gestire e coordinare i lavori di Brianzacque su via Carlo Cattaneo e Snam in viale Sabotino, chiedendo ed ottenendo di non farli eseguire in contemporanea, ci sarebbero stati meno disagi alla circolazione”, conclude Villa.