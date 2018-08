Si sono svolti questa mattina, sabato, nella chiesa parrocchiale di Osnago, nella Brianza lecchese, i funerali della piccola Clelia, morta a 8 mesi martedì scorso.

I funerali di Clelia, morta a 8 mesi

In tanti hanno voluto presenziare alle esequie, per far sentire la propria vicinanza a mamma Alessandra, medico fisiatra all’ospedale di Seregno e a papà Diego, straziati della perdita della loro bambina. “Lasciate che nel vostro cuore ci sia quello che davvero c’è. Che sia un momento di disperazione, quindi, o di speranza. Sappiate accettare il vostro turbamento come ha fatto Gesù, perché è parte della vita cristiana. Se il turbamento è calato nel profondo può incontrare la pace. Magari non adesso, ma prima o poi la incontrerà” è stato ricordato durante l’omelia.

L’autopsia

L’autopsia sul corpo della piccola Clelia è stata effettuata nella mattina di giovedì. Saranno gli esiti a chiarire come mai il cuore della bimba ha smesso di battere. Clelia era arrivata all’ospedale “Leopoldo Mandic” di Merate martedì insieme alla mamma, allarmata perché la piccola accusava malori come vomito e diarrea. In ospedale la situazione si era aggravata e a nulla erano valsi i tentativi dei medici di rianimare la bambina.