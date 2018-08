Saranno celebrati domani, martedì, i funerali di Antonio Mauri. Alle 16,30, in Basilica romana minore, si potrà dare l’ultimo saluto all’ex sindaco di Besana scomparso ieri, a 73 anni.

“Amava la nostra città”

Sull’altare ci sarà il gonfalone. Tra le panche siederà il sindaco Sergio Cazzaniga che porterà l’omaggio della città indossando la fascia tricolore.

“Abbiamo condiviso tanti anni in Consiglio comunale. Ho sempre nutrito nei confronti di Antonio Mauri un grande rispetto. Per la passione che aveva per la nostra città. Un amore ed un impegno per Besana che sono stati da esempio per tutti, anche per me. Questo nonostante a dividerci ci fossero idee e punti di vista diversi, ma fa parte della politica…”, ha affermato il primo cittadino.

“Il primo Consiglio comunale a cui ho assistito è stato il suo ultimo da sindaco quasi 15 anni fa su argomenti che ancora oggi investono il nostro paese – il ricordo del capogruppo della Lega Emanuele Pozzoli – Anche in quella occasione si era dimostrato un uomo di un sol pezzo il quale, piuttosto che piegarsi si sarebbe spezzato. Con il mio gruppo ha avuto idee diverse, ma finita la sua esperienza amministrativa abbiamo collaborato per il bene del nostro comune. Da questa collaborazione traspariva l’enorme lavoro svolto da sindaco di Besana. Un esempio per chi si affaccia oggi alla vita amministrativa del nostro paese”.