Domani mattina Salvini a Monza per tre inaugurazioni: oltre alla nuova Questura, il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

Domani Salvini a Monza

Domani, lunedì 15 marzo, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà a Monza per partecipare all’inaugurazione della nuova Questura in via Montevecchia, nell’area della ex caserma IV Novembre, cerimonia che vedrà ovviamente la partecipazione del primo questore di Monza, Michele Sinigaglia. Una mattinata intensa che vedrà il vicepremier partecipare anche all’inaugurazione del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando provinciale della Guardia di Finanza. Insomma, a 15 anni dalla sua istituzione e a 10 anni dall’elezione del primo Consiglio provinciale la Provincia di Monza e Brianza fa un salto di qualità. Alle inaugurazioni parteciperanno i vertici nazionali delle Forze dell’Ordine e i politici locali, a partire dal presidente della Provincia di Monza e Brianza Roberto Invernizzi e dal sindaco di Monza, Dario Allevi.

La soddisfazione della Lega

“Con la nuova sede della questura si rafforza la Provincia di Monza e Brianza , che finalmente trova un nuovo punto di riferimento a sostegno della sicurezza e del controllo del territorio, nell’interesse dei cittadini”.

Così il gruppo consiliare della Lega in Provincia che attraverso i propri rappresentanti Andrea Villa, Laura Capra, Fabio Meroni e Marina Romanò esprime soddisfazione per l’inaugurazione di lunedì 15 aprile.