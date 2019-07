Disagi in arrivo per i pendolari: proclamato per domani, 24 luglio uno sciopero nazionale generale dei trasporti.

Le fasce orarie interessate

Lo sciopero, indetto da Cgil, Cisl e Uil più le segreterie nazionali di Ugl, Faisa Cisal e Fast Confsal, paralizzerà i mezzi di trasporto (anche i taxi, per tutto il giorno).

Atm ferma tutto per 4 ore, dalle 18 alle 22.

Lo sciopero interessa anche il personale di Ferrovienord spa che si ferma dalle 9 alle 13, e Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, che vedrà una stop dalle 9 alle 17.

Trenitalia assicura servizi minimi di trasporti e se il treno si trova in viaggio a sciopero iniziato arriva comunque a destinazione, ma solo se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio, altrimenti potrebbe fermarsi in stazioni precedenti alla destinazione (le Frecce viaggiano regolarmente). Italo ha già pubblicato l’elenco dei treni garantiti sul sito.

“Pur non interessando direttamente il personale Trenord – sottolinea l’azienda di trasporto – il servizio ferroviario regionale, suburbano, a lunga percorrenza e aeroportuale potrebbe subire variazioni. Nello sciopero non sono coinvolte le fasce orarie di garanzia”.

Si fermano anche i dipendenti di Autoguidovie che incrociano le braccia dalle 18 alle 22.

Saranno invece garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati:

➢ dall’inizio del servizio sino alle ore 18:00

➢ dalle 22:01 sino a fine servizio