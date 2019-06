(foto di repertorio)

Domenica 23 giugno “Puliamo Insieme Cesano”. Appuntamento per la cittadinanza, le Associazioni e gli Amministratori alle 8.30 presso l’Oasi Lipu.

Domenica 23 giugno torna “Puliamo Insieme Cesano”

Torna anche quest’anno a Cesano Maderno l’appuntamento organizzato dall’Amministrazione comunale per una città più pulita. Cittadini, Associazioni e Amministratori si ritroveranno domenica 23 giugno, alle 8.30 presso l’Oasi Lipu in via don Orione 43. Qui, dopo il briefing iniziale, divisi in squadre e col kit di pulizia fornito da Gelsia Ambiente che collabora all’iniziativa, i volontari interverranno in vari punti del territorio oltre che nel Parco delle Groane.

Un Parco che, fa sapere l’Amministrazione comunale, grazie alle operazioni di presidio delle Forze dell’Ordine e di riappropriazione del verde da parte della cittadinanza, non presenta più quelle caratteristiche di degrado legate a fenomeni di spaccio in cui versava lo scorso anno.