Domenica di sole e roccia per il Cai di Carate. Protagonisti gli allievi dei corsi di ferrate e di arrampicata libera.

Allievi in ferrata in Valsassina

Per gli allievi del quarto corso di ferrate organizzato dalla scuola “Mario Dell’Oro” della locale sezione del Cai è stata la prima prova pratica. Si è tenuta domenica scorsa, nella palestra di arrampicata di Baiedo, in Valsassina. Su questa struttura, attrezzata a dovere, i tredici atleti hanno messo in pratica le nozioni teoriche apprese durante la settimana. Ora il gruppo sarà in grado di affrontare una vera e propria ferrata programmata per domenica 23 settembre. L’obiettivo sarà quello di salire in totale autonomia la ferrata del Centenario, sul Resegone.

Ci si arrampica nella Bergamasca

Sempre domenica, i compagni del tredicesimo corso di arrampicata libera hanno vissuto una giornata tra sole e roccia, nella bellissima falesia Roby Piantoni a Colere (Bergamo).

“Falesia aperta in memoria del famoso alpinista, è stata pensata con passione e determinazione proprio per le scuole, i neofiti dell’arrampicata ma non solo – hanno spiegato dal Cai – Gradi per tutti, roccia avvincente e chiodatura rassicurate hanno garantito una giornata di divertimento”.

Il prossimo appuntamento è per sabato prossimo 22 settembre e prevede un pomeriggio di prove di trattenuta.