Festa di San Michele e Giornata del volontariato. Domani, domenica 30 settembre, sarà ricco il programma per i veduggesi del Bruscò e non solo, grazie a Comune, parrocchia e volontari

Rione Bruscò in festa

Domani, al rione Bruscò, ce ne sarà per tutti i gusti. Dagli stand delle associazioni al pranzo alla baita degli Alpini per sostenere il progetto di suor Anna Bonfanti in Mozambico. Passando per la dimostrazione della Protezione civile (alle 10,30), l’aperitivo offerto dalla Pro loco (alle 12). Non mancheranno i momenti religiosi: la messa delle 18 e il rosario delle 20,30 nella chiesetta di San Michele.

Un pensiero speciale ai più giovani

Tante le attività pensate soprattutto per i ragazzi. “Girastand”: visitando gli stand delle associazioni i giovani protagonisti compileranno una tessera punti che darà poi loro diritto ad un simpatico omaggio. La parete di arrampicata a cura del Cai; i giochi della tradizione popolare e i laboratori di manipolazione dell’argilla.

Attenzione alla viabilità

Per lasciare spazio alla festa, la viabilità verrà modificata domani. Dalle 8 e fino alle 19,30, chiuse al transito veicolare: via Piave (dall’incrocio con via Isonzo a quello con via Monte Grappa); via Monte Grappa (dall’incrocio con via Piave a via Montello); via Garibaldi (dall’incrocio con via Monte Grappa a via dell’Oratorio), via Cavour (dall’incrocio con via Piave a via Dante).

Divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Cavour, nel tratto compreso tra l’incrocio con le vie Monte Grappa/Piave e quello con via Dante.