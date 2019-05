Don Adelio Molteni accolto con grande affetto alla parrocchia San Pio X di Desio.

Don Adelio Molteni accolto con grande affetto a San Pio X

“È stato un trionfo”. L’affermazione di don Paolo Ferrario è forse quella che può meglio racchiudere il calore, la vicinanza e l’affetto con cui parrocchiani hanno riaccolto don Adelio Molteni. Quarto appuntamento in occasione del 50esimo della Consacrazione della Chiesa parrocchiale di San Pio X è stato invitato, come altri preti prima di lui, per salutarlo e ringraziarlo per il suo operato in Parrocchia.

“Un grazie speciale”

Ha svolto il suo ministero dal 2007 al 2016. Ha celebrato la Messa alle 10.30 di domenica 5 maggio in una chiesa gremita per l’occasione. Al termine 130 tra bambini, giovani, adulti e famiglie si sono fermati a pranzare insieme. “Più di così non potevamo starci. Una buona grigliata e un grazie speciale va al gruppo dei papà che si sono dati da fare per creare questo momento insieme – ha detto don Paolo – è stato un momento di grande festa”.