Don Elio Burlon è tornato a Desio per i suoi 55 anni di sacerdozio. Ha incontrato i fedeli nella chiesa di San Pio X, che quest’anno ricorda i 50 anni di consacrazione.

Don Elio Burlon a San Pio X per i 55 anni di sacerdozio

Non una, ma ben due occasioni per rallegrarsi e far festa. Un altro grande appuntamento quello organizzato a San Pio X per ricordare i 50 anni dalla consacrazione della chiesa parrocchiale. Le ricorrenze si susseguono dal mese di gennaio. A inizio mese, il 2 giugno, il ricordo della consacrazione della chiesa con il vescovo di Camerino. Invece domenica 30 giugno è tornato don Elio Burlon, prevosto di Desio dal 2002 al 2016, che per l’occasione ha celebrato la Messa delle 10.30, con don Paolo Ferrrario, e ha ricordato anche i suoi 55 anni di sacerdozio. Ora è a San Babila a Milano.

L’intervento dell’ex prevosto

Don Burlon, nel suo intervento davanti ai fedeli, ha parlato dell’importanza della comunità pastorale, ed è stato lui a fondarla qui. Questa, però, non deve far perdere l’identità delle singole parrocchie; al contrario la comunità pastorale deve esaltarle per un bene comune.