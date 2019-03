Don Rino Valente a San Pio X per il cinquantesimo di consacrazione della Chiesa. Un grande momento carico di emozioni e ricordi quello che ha accompagnato la celebrazione di don Rino Valente a Desio.

Don Rino Valente a San Pio X per il 50esimo di fondazione

Don Rino, accolto da don Paolo Ferrario, ha celebrato la Messa delle 17.30 ed è poi seguito un rinfresco nel salone dell’oratorio. Don Rino Valente ha partecipato alla vita della parrocchia desiana dal 1974 al 1987 e molti suoi ragazzi lo ricordano ancora con tanto affetto. La chiesa era gremita. Lui stesso nella predica si è detto emozionato: «Il rossore non è dovuto all’abbronzatura, ma all’emozione forte che provo essendo di nuovo qui. L’altra sera, riprendendo in mano due album di foto che avevo ricevuto prima di partire, quasiriuscivo a prendere sonno per tutti i ricordi che riaffioravano».

Tanti i ricordi, chiesa gremita

Anche una voce del gruppo de «i suoi ragazzi», Marina Sporzon, ha ricordato: «Lui è stato coadiutore di don Renato Coccè ed è arrivato quando Padre Andrea Galvan non c’era più, per seguire i giovani. Io ricordo da adolescente che venne a cercarci a Spaccone con la sua macchina per farci partecipare al feriale e adesso sono qui, felice di rivederlo e grata dei ricordi che affiorano da questo incontro».