“Donare è vita”, serata pro Aido, in ricordo del piccolo Kevin. Si terrà domenica 19 gennaio all’Eurotaverna di Desio.

Perché nessun bambino possa più soffrire, torna l’appuntamento con la solidarietà in ricordo di Kevin Nela, un angioletto volato in Cielo a soli 14 mesi perché il cuoricino che aspettava per il trapianto non è arrivato in tempo. Kevin continua però a portare speranza, grazie ai suoi genitori e a tutti gli amici che si stanno impegnando.

Si esibirà l’orchestra di Omar Codazzi

Con l’orchestra di Omar Codazzi, che si esibirà sul palco dell’Eurotaverna, verrà riproposta la serata benefica per raccogliere fondi a favore dell’Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) e sensibilizzare sull’importanza della donazione. Oltre alla cena, non mancherà quindi la possibilità di cantare e di ballare per tutti coloro che vorranno partecipare e contribuire a far sì che tragedie come quella che ha colpito i genitori di Kevin non si ripetano. Mamma Klodiana e papà Dorian invitano tutti a essere presenti.

