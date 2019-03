Dopo anni di attesa finalmente oggi, giovedì 7 marzo 2019, sono entrati in funzione gli ascensori alla stazione di Meda.

Una storia infinita

Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Luca Santambrogio: “C’è voluto un sacco di tempo, ma finalmente sono funzionanti”. L’installazione degli ascensori, inizialmente inserita nel terzo lotto dei lavori alla stazione, negli anni scorsi, dopo una serie di pressioni, è stata anticipata. Ma prima della loro effettiva realizzazione è passato ancora molto tempo. “A giugno del 2018 i lavori erano completati, ma dato che mancavano delle certificazioni e il collaudo, non sono stati messi in funzione – spiega il sindaco – A metà febbraio di quest’anno l’ennesima sollecitazione a Ferrovie Nord”.

In funzione gli ascensori

E finalmente stamattina, dopo che ieri è arrivata la comunicazione ufficiale in Comune, sono entrati in funzione. Un traguardo atteso da tempo, soprattutto da disabili, anziani o mamme con passeggini, che finalmente potranno accedere facilmente al sottopassaggio che conduce al secondo binario senza dover fare le scale. Del funzionamento e della manutenzione degli ascensori si occuperà Ferrovie Nord.