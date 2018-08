Dopo i lavori Costa Lambro, arrivano le polemiche dei residenti.

Gli interventi e le critiche

Dopo i lavori Costa Lambro, arrivano le polemiche dei residenti. A conclusione degli interventi che hanno bloccato il centro della frazione per oltre un mese, le proteste dei cittadini non si sono fatte attendere. Nel mirino proprio i lavori, realizzati solo su un tratto di strada: c’è infatti chi parla di incompletezza dell’opera, chi di mancanza di attenzione al territorio, a causa della mancata riqualificazione oltre che di via Stanga Busca e di Piazza San Martino, anche della adiacente via Crivelli, ormai difficilmente praticabile, ma anche unica via percorribile per accedere a Costa Lambro se si arriva da Agliate o se si vuole scendere in direzione ponte di Realdino.

Ma a far «arrabbiare» davvero i cittadini, è stata la durata dei lavori. «La strada è rimasta chiusa per più di un mese, e ci aspettavano tutti che i lavori andassero a coprire tutta la zona del centro e non solo ed esclusivamente una singola via: hanno lasciato il tratto più ammalorato così com’era», hanno precisato alcuni residenti.

SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA MARTEDì 21 AGOSTO, IL SERVIZIO COMPLETO