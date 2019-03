Dopo i vandalismi, riapre la sala Carlo Levi. L’inaugurazione, a Desio, è prevista per sabato 16 marzo alle 10.30.

Dopo i vandalismi, “riprende vita” la sala Carlo Levi

“Nel gennaio 2017 dei delinquenti vandalizzavano la sala – afferma l’assessore Giorgio Gerosa – devastandone gli arredi e dando fuoco alla stanza. Domani, grazie ad un paziente lavoro di restauro che ha interessato anche gli affreschi dei soffitti, la “Carlo Levi” riprende vita.

Inaugurazione sabato alle 10.30

In programma una mostra fotografica e delle proiezioni per l’inaugurazione della sala Carlo Levi. Inutilizzabile da quando venne colpita dai danneggiamenti, tanto che più volte era stata sollecitata l’Amministrazione, oltre all’inaugurazione, sarà allestita anche una mostra del Circolo Fotografico “Scatti al femminile” in collaborazione con la “Casa delle Donne”. Questa sarà visitabile dalle 10.30 alle 12, mentre domenica dalle 15.30 alle 18.