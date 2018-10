Sono passati quasi vent’anni dalla prima edizione del Grande Fratello, eppure in molti ricordano i personaggi del reality show al debutto. Tra loro anche il pizzaiolo Salvo Veneziano.

Dopo la Brianza Salvo del Grande Fratello apre una pizzeria anche a Cologno

Il siciliano Salvatore fu compagno di viaggio dei vari Pietro Taricone, Rocco Casalino, Cristina Plevani e Marina La Rosa. A differenza di molti suoi “coinquilini” della casa più spiata d’Italia, però, non ha tentato la carriera nel mondo dello spettacolo. Una volta uscito dal GF ha continuato la propria attività di pizzaiolo.

Arriva anche a Cologno

Spentesi le luci dei riflettori, Veneziano ha trasformato la propria bottega in un’attività imprenditoriale, soprattutto al Nord Italia e in Brianza. Secondo quanto riportato dalla nostra testata LaMartesana.it, dopo Nova Milanese, Cesano Maderno e Bovisio Masciago, eccolo sbarcare a Cologno Monzese, dove hanno sede gli studi Mediaset. Anche se in realtà l’attività aprirà in via Finlandia, non proprio vicinissima alla sede del colosso televisivo.

