Dopo l’assessore… addio anche al segretario comunale Vittorio Fortunato, che lascia Lentate sul Seveso per seguire i Comuni di Erba e Arcore.

Il segretario comunale dopo un anno lascia il Comune

Dopo l’annuncio della revoca delle deleghe all’assessore Patrizia Del Pero, durante il Consiglio comunale di ieri sera è stata comunicata un’altra “dipartita”. Dopo un anno dal suo arrivo, il 16 ottobre 2017, il segretario comunale dall’8 novembre 2018 non presterà più servizio a Lentate sul Seveso. Durante il consiglio comunale di ieri sera è stata infatti sciolta la convenzione tra i Comuni di Lentate (capofila) e Arcore per la gestione in forma associata del segretario comunale. “In bocca al lupo e grazie per quello che hai fatto – il commento del sindaco Laura Ferrari – E’ ovvio che uno spera che quando si inizia un percorso duri fino alla fine, però bisogna anche saper accettare le scelte degli altri quando le motivazioni sono valide”.

Mandato: “L’aria che ha respirato a Lentate non è stata delle migliori”

“Siamo dispiaciuti, ci eravamo affezionati al dottor Fortunato – ha dichiarato il capogruppo del Pd Antonio Mandato – E’ una scelta di natura economica, ma anche di qualità del lavoro, l’aria che ha respirato qui a Lentate non è stata delle migliori, tra litigi e due assessori silurati in pochi mesi”. “Mi sono sempre trovato bene – il commento di Fortunato – Sicuramente è un Comune con una dinamica caratterizzata da toni animosi, ma sempre rispettosi. La scelta di Erba è di carattere professionale, ma quella di Arcore è solo legata alla distanza chilometrica: risiedo a Bergamo e arrivare ad Arcore è più comodo e veloce rispetto a Lentate”.