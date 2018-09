Per quarant’anni il suo è stato il primo volto che i renatesi incrociavano appena varcato l’ingresso del Municipio. Piera Fumagalli, storica dipendente e poi responsabile dell’ufficio Anagrafe, con l’arrivo di settembre è andata in pensione.

Quarant’anni all’Anagrafe

Venerdì scorso, in sala consiliare, a due passi dalla “sua” scrivania, Giunta e colleghi hanno voluto festeggiarla con una targa ed una pergamena. Accanto a lei anche un altro fresco pensionato, lo stradino Gianmarco Di Santo, a riposo dal primo giorno di agosto.

“Dopo ben 40 anni di lavoro nel mio Comune sono giunta, non senza qualche lacrimuccia, verso il pensionamento – ha affermato Fumagalli che sabato sera ha condiviso l’importante traguardo con un rinfresco durante il Palio Renatese – In tutti questi anni ho lavorato a fianco dei concittadini da cui umanamente ho ricevuto sempre stima, cordialità. A loro spero di aver dato con professionalità ed altrettanta cordialità risposte a richieste e quesiti vari»”.

Ora si godrà un po’ di riposo. Non per molto però perché, “da brava renatese, non sappiamo stare con le mani in mano, vogliamo ardentemente sempre qualcosa da fare”.

L’ultima parola è stata un grazie “a tutta la popolazione, a tutti i sindaci, assessori e consiglieri comunali, a cominciare da quelli attualmente in carica, che ho conosciuto e con cui ho avuto il privilegio di lavorare uniti per la “nostra cara Renate”.