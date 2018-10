Dopo quasi un anno è tornato in funzione l’ascensore della stazione ferroviaria di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso.

Dopo le lamentele finalmente l’ascensore è stato sistemato

Dopo le lamentele e l’incontro dell’Amministrazione comunale con i vertici di Rfi è finalmente stato sistemato l’ascensore guasto da quasi un anno alla stazione ferroviaria di Camnago. Da giovedì, infatti, dopo l’intervento dei tecnici Rfi, è di nuovo utilizzabile. La fine di un disagio non da poco per molti abitanti di Camnago, in particolare per le mamme con passeggino e per chi ha difficoltà a muoversi. A sollevare il problema era stato il 33enne camnaghese Fabio Cappelletti, ma anche Achille Rossi, titolare del bar della stazione, aveva raccolto le lamentele di molti utenti.

Raggiunto l’accordo con Rfi

La segnalazione era arrivata anche all’Amministrazione comunale e il vicesindaco Matteo Turconi aveva chiesto un incontro con Rfi per definire un accordo. Durante il confronto si era stabilito che Rfi si sarebbe fatta carico della gestione di tutti gli ascensori della stazione ferroviaria, e quindi anche della manutenzione, mentre il Comune avrebbe mantenuto il sottopasso, cercando di incrementarne la pulizia e la sicurezza. Non solo, tra gli obiettivi c’è anche un potenziamento della videosorveglianza: verranno date in carico a Rfi le telecamere presenti nel sottopasso e quelle sugli ascensori ed è in fase di valutazione anche l’implementazione di nuovi occhi elettronici.