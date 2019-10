Regione Lombardia ha approvato il bando Dote Sport 2019. Ecco lemodalità per richiederla.

Dote sport 2019: si può richiedere fino al 29 novembre

Le domande per la Dote Sport, che rigurda le spese sostenute per la frequenza nel periodo settembre 2019/giugno 2020, possono essere presentate esclusivamente online . Il servizio è già attivo e le domande verranno accettate fino alle 12.30 del 29 novembre 2019.

Ogni dote avrà un importo minimo di 50 euro e massimo di 200 euro.

Requisiti

Si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre 2019.

Possono accedere alla Dote Sport 2019 le famiglie di cui almeno uno dei due genitori sia residente in Lombardia in modo continuativo da almeno 5 anni alla data di scadenza dei termini di partecipazione del bando, 29/11/2019, e con un valore ISEE non superiore a € 20.000.

Nel caso di nuclei familiari in cui è presente un minore con disabilità non superiore a € 30.000,00.

Il corso deve:

prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza, nel periodo settembre 2019-giugno 2020,

avere una durata continuativa di almeno sei mesi

essere svolto da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni e/o CIP o che risultino affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche o siano tenuti da soggetti gestori di impianti di totale proprietà di enti locali lombardi.

