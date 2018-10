Due giussanesi a Cinecittà sul set di Sorrentino e Tornatore.

Due amiche con la passione per il cinema

Due giussanesi a Cinecittà sul set di Sorrentino e Tornatore. Amiche da quando erano all’asilo e ora, colleghe di lavoro, nel mondo del grande cinema.

Elisa Botta e Veronica Colzani, entrambe 27enni, hanno lasciato Giussano, dove sono cresciute, per andare a lavorare e vivere a Roma.

La prima a partire per la capitale è stata Elisa tre anni fa, aiuto arredatore e poco più tardi, ha fatto arrivare a Cinecittà anche la sua migliore amica Veronica, assistente personale del produttore esecutivo. E ora, Elisa sta per iniziare a lavorare con Sorrentino, per la seconda stagione di The Young Pope, mentre Veronica, sta collaborando con Tornatore per un documentario su Ennio Morricone.

