Due riconoscimenti “Melvin Jones” in casa Lions, a Desio. Alla consegna presente la presidente Paola Giambelli.

Due riconoscimenti “Melvin Jones” in casa Lions

Si tratta di riconoscimenti per sottolineare l’impegno con il quale i soci del Lions Club Desio hanno compiuto un servizio umanitario. Istituito nel 1973 l’onorificenza può essere ottenuta in vari modi. Gli “Amici di Melvin Jones” ricevono una targa personalizzata e un distintivo. La prestigiosa onorificenza è stata conferita a Mauro Rapetti e Massimo Bordon in occasione di una recente serata del Club desiano. Alla consegna hanno presenziato Paola Giambelli, presidente del Club in scadenza, e Damiano Perego, presidente della Zona B della Quinta Circoscrizione.