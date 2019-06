Rivista In Salute: sull’ultimo numero, tanti consigli utili soprattutto in vista dell’estate… per non rimanere scottati!

Nell’ultimo numero “estivo”

Su inSalute di questo mese, tutto su come proteggersi correttamente dai raggi del sole (attenzione soprattutto ai bimbi!), ma anche tante altre indicazioni per fronteggiare qualsiasi tipo di imprevisto in vacanza, dai malanni alle punture d’insetto o da meduse.

Erboristeria e Sport

Due gli altri focus principali di questa nuova uscita: l’approfondimento “Figli dei fiori e delle erbe” sul tema erboristeria e, per gli amanti del fitness, vi spieghiamo come mantenersi in forma con tre allenamenti.

Sempre più… inSalute

Una “Estate da nonni” e “In vacanza con Fido” completano il ventaglio di servizi che abbiamo dedicato a questa uscita all’insegna dei preparativi per le ferie, immancabili infine anche tanti suggerimenti sul tema alimentazione (mi raccomando: niente diete fai-da-te!).