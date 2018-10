“E se fossimo tutti i Pinocchio?” questo è il provocatorio titolo della mostra delle sculture lignee dei vari Pinocchio di Gigi Renga, scultore pensionato a tempo pieno, che è stata visibile nella Sala SoStare della biblioteca civica di Desio fino a domani, 21 ottobre.

“E se fossimo tutti Pinocchio?”, in mostra fino a domani

“L’ispirazione è nata da una passeggiata in Maremma. Alla vista di un tronco di legno con un ramo uscente, ho deciso di provare e poi ho continuato a cercare pezzi interi con una sporgenza per il naso – racconta l’artista – Nelle sculture ho voluto rappresentare le reazioni di Pinocchio davanti a diversi comportamenti attuali”.

Dalla figura del burattino all’immagine dei ragazzi di oggi

Attraverso un’analogia per contrasto si passa dalla figura del burattino che racconta bugie, non va a scuola, all’immagine di ragazzi e ragazze che studiano, si impegnano e si laureano, ma senza la possibilità di ottenere un compenso adeguato in Italia e perciò decidono di emigrare. Una mostra da vedere, che fa riflettere.