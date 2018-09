E’ una bella caratese l’attrice più fotografata in questi giorni al Festival del Cinema di Venezia.

Debutto dietro la telecamera

Nicole Belloni, 20 anni, nata a Carate Brianza e oggi trasferitasi a Milano, è stata tra i protagonisti del red carpet più discusso della kermesse di Venezia con le foto del regista Luciano Silighini Garagnani che hanno fatto il giro del mondo grazie alla t-shirt provocatoria con la scritta “Weinstein is innocent”.

Proprio diretta da Silighini nel lungometraggio “Libera” la bella Nicole ha debuttato dietro la telecamera nel ruolo di “Rachele” una giovane ragazza che affascina l’attore Paolo Riva che pensa a lei come degna sposa del figlio, interpretato dall’attore Andrea Custode.

Nicola Belloni fin da piccola si appassiona al mondo dello spettacolo e a differenza di molte altre colleghe frequenta istituti e scuole per la formazione artistica apprendendo anche le tecniche di regia e post produzione.

“Lo spettacolo è meglio conoscerlo da entrambe le parti. Davanti e dietro la telecamera in modo da capire al meglio le indicazioni del regista” dichiara la bella attrice brianzola che sogna di recitare per Tarantino e proprio negli Stati uniti sono i suoi prossimi progetti, infatti già in autunno tornerà sul set in un film storico girato in lingua inglese per il mercato americano.

Intanto “Libera” si prepara dopo l’anteprima di Venezia alle uscite nelle sale il 16 settembre.