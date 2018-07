Il comitato di quartiere centro Seregno si rinnova e fissa impegni e programmi per i prossimi mesi.

Ecco il nuovo direttivo del comitato di quartiere centro Seregno

Nei giorni scorsi sono stati scelti i componenti del nuovo direttivo: confermato il presidente Marta Prato, mentre Filomena Ponzo ha assunto un’altra carica ed è vicepresidente. New-entry Arnoldo Fari (segretario/consigliere), Mara D’Amelio (consigliere) e Luca Beretta (consigliere). «Il comitato di quartiere centro Seregno nasce il 23 luglio 2015 con lo scopo di affrontare le problematiche dei cittadini nell’ambito delle scelte politiche locali – spiega Prato – Con la nuova Amministrazione il comitato si propone di creare un rapporto sano e costruttivo, favorendo il dialogo con i cittadini per migliorare la qualità della vita nella nostra Seregno».

Verrà chiesto un incontro con il sindaco

Proprio per questo il gruppo ha intenzione di chiedere un incontro al sindaco Alberto Rossi, «per esporgli le problematiche che si protraggono da tempo e che avevamo illustrato anche al commissario prefettizio Antonio Cananà, come la situazione nei pressi di piazza Risorgimento e in stazione, dove non mancano episodi di violenza e di scarsa sicurezza. A nostro parere queste criticità non sono ancora state affrontate nel modo corretto e con la nuova Giunta vorremmo provare a trovare una soluzione», conclude Prato.