Ecco il prospetto degli investimenti per i presidi di Carate, Seregno, Giussano, Besana e Usmate. Lo ha comunicato l’Asst di Vimercate in una nota.

Prospetto degli investimenti per i presidi di Carate, Seregno, Giussano, Besana e Usmate

Confermato dall’ASST di Vimercate il prospetto degli investimenti per il 2019, relativamente all’area ovest su cui insistono i presidi di Carate, Seregno, Giussano, Besana e Usmate.

A Giussano

A proposito dell’Ospedale di Giussano, fa sapere l’Asst, è stato definito un cronoprogramma più dettagliato. Per il presidio, come noto, è stato chiesto e ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro per lavori sulla struttura di adeguamento alla norma sulla sicurezza e la prevenzione incendi.

Si è già conclusa la procedura di gara ed è a buon punto l’iter per l’avvio del cantiere, il cui allestimento è previsto entro fine estate. Gli interventi, affidati alla ITI di Modena, dovrebbero impegnare una ventina di mesi.

Presidio di Carate

Il finanziamento acquisito per l’Ospedale di Carate è pari a 6,4 milioni di euro: sarà investito per la ristrutturazione del piano terra del Poliambulatorio e per la messa a norma del monoblocco della parte vecchia dell’Ospedale, per il rifacimento della rete informatica e l’acquisizione di nuove attrezzature e arredi. Il progetto è già stato approvato dalla Regione e la procedura di gara è in atto. Entro il prossimo giugno dovrebbero essere aggiudicati i lavori, mentre a fine ottobre è previsto l’avvio del cantiere.

Adeguamento strutturale a Seregno

Sono 2 milioni e 400mila, invece, gli euro che finanzieranno le opere a Seregno. Anche in questo caso si tratta dell’adeguamento strutturale a quanto prevede la normativa sulla sicurezza e la sismicità. Il progetto preliminare è stato già predisposto dall’Ufficio Tecnico dell’ASST: ora il prossimo step sarà l’indizione della gara per l’affidamento dei lavori.

Usmate e Besana

Per il centro di Usmate è stato pianificato un investimento di 1.300.00 euro. Previsti adeguamenti sulla struttura del presidio e l’ampliamento dei parcheggi adiacenti.

Per Besana, invece, gli interventi programmati varranno un importo di 1.400.000 euro. I lavori più corposi interessano la ristrutturazione del monoblocco: due piani saranno destinati alla poliambulatorio, alla fisiatria e al punto prelievi. Prevista anche la centralizzazione degli sportelli CUP, oggi distribuiti in più spazi. Tre ulteriori piani saranno destinati, rispettivamente, al CPS, al Centro Diurno e alla Neuropsichiatria, alla Comunità terapeutica per adolescenti.

Uno degli obiettivi per il presidio di Besana è ottimizzare e facilitare il più possibile il percorso e il flusso dei pazienti e dei loro familiari.