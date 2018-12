Educazione alla cittadinanza a scuola: la proposta di legge e la Brianza VIDEO

Educazione alla cittadinanza a scuola: la proposta di legge e la Brianza. Tutte le interviste video ad amministratori, professori e studenti su un argomento di strettissima attualità.

Una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre l’Educazione alla cittadinanza nelle scuole. L’iniziativa viene dall’Anci, Associazione dei Comuni italiani ed è stata appoggiata da tanti sindaci di Monza e Brianza. L’obiettivo è quello di raggiungere le 50mila firme necessarie entro dicembre.

La proposta è stata depositata in Cassazione nel giugno scorso, ma è diventata di stretta attualità in questi giorni perché sono accaduti diversi episodi che evidenziano problemi di convivenza, inciviltà e poco rispetto del bene comune. Ma soprattutto perché le firme vanno raccolte entro dicembre e quindi il tempo stringe.

Un tema importantissimo anche per l’assessore all’educazione del Comune di Monza, Pierfranco Maffè:

“Ci stiamo muovendo in tutta la Lombardia, del resto il tema che abbiamo sul tavolo è di straordinaria importanza. Mai come i questo momento storico e sociale, l’emergenza educativa deve essere al centro della nostra agenda. Le firme da raccogliere, 50mila, non sono tantissime ma proprio per questo non si può fallire o prendere sottogamba l’obiettivo”.