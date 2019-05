Elezioni amministrative 2019, comizio di Salvini a Giussano.

Politica

Elezioni amministrative 2019, comizio di Salvini a Giussano. E’ atteso per martedì 7 maggio, alle 14.30, in piazza Lombardi/ Largo Europa. Il Ministro degli Interni sarà ospite in città per uno dei suoi tanti comizi elettorali, in vista delle prossime elezioni Europee e comunali del 26 maggio. L’incontro, sarà anche l’occasione per l’importante leader del Carroccio, per tirare la volata del suo candidato a sindaco di Marco Citterio, della Lega, sostenuto dalla coalizione composta da Forza italia, Fratelli D’Italia, Io Rispetto Giussano ed Educazione Civica.

Venerdì mattina il candidato Citterio ha ospitato anche l’onorevole e sottosegretario Nicola Molteni, che è arrivato in città, in mattinata e ha fatto un giro al mercato, per incontrare e salutare i cittadini.