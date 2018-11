Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati. L’annuncio, da parte di lei, è arrivato a mezzo social con una foto particolarmente intima.

Elisa Isoardi e Salvini: è rottura

Attraverso Instagram, come una coppia qualsiasi, la Isoardi ha comunicato la fine del suo rapporto con Salvini:

Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora (cit. Gio Evan). Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo.

Il Matteo, ritratto nell’immagine a corredo al post mezzo nudo, è il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, il milanese Matteo Salvini. E la sua compagna, ormai ex, è la piemontese Elisa Isoardi. Le avvisaglie di una possibile crisi c’erano già e anche queste erano apparse via social. Frasi un po’ tristi, foto rigorosamente da sola.. ma non era chiaro se il riferimento fosse al suo fidanzato o al fatto che La Prova del Cuoco stia arrancando come ascolti.

Di oggi la conferma: