Emergency day: da giovedì a domenica è festa a Besana Brianza. Appuntamento al Centro sportivo comunale di via De Gasperi con tanta musica, spunti di riflessione e una mostra dedicata ai 25 anni dell’associazione.

Emergency day

Emergency, l’associazione fondata da Gino Strada, compie 25 anni. Il Gruppo di Monza e Brianza del sodalizio li festeggia con la 14esima edizione della Emergency day, la festa in programma dal 20 al 23 giugno al Centro sportivo di via De Gasperi a Besana. Emergency, ricordiamo, venne fondata il 15 maggio 1994 a Milano da Gino Strada, dalla moglie Teresa Sarti e altri medici e sostenitori il 15 maggio 1994 a Milano.

In questi 25 anni Emergency ha offerto cure gratuite e di alta qualità a oltre 10 milioni di persone. Ha garantire il diritto alla vita attraverso il diritto alle cure, con neutralità e indipendenza nella valutazione e nella scelta dei Paesi in cui avviare i propri progetti.

Oltre l’80 per cento del bilancio viene utilizzato direttamente nella gestione degli ospedali dove Emergency distribuisce oltre 100mila pasti al mese, offre lavoro a oltre 2900 persone locali, oltre ad aver avviato più di 370 cooperative che producono tutto ciò che serve all’interno degli ospedali.

Anche il gruppo Monza e Brianza partecipa attivamente a questi progetti. Tutti i contributi raccolti, anche dalla partecipazione alla festa di Besana, sono indirizzati al sostentamento del progetto di Goderich in Sierra Leone dove la guerra civile terminata nel 2001 ha distrutto le già scarse infrastrutture sanitarie del Paese. Tredici anni dopo, l’epidemia di Ebola più estesa che si ricordi ha affossato un sistema sanitario già fragile.

Dal 2001 Emergency ha iniziato a lavorare con un Centro chirurgico nato per le vittime di guerra e successivamente ampliato alla cura dei pazienti ortopedici e di tutte le emergenze chirurgiche.

Gli eventi in programma

Fra gli appuntamenti segnaliamo: il 20 giugno alle 21.30 un concerto sulle canzoni di Enzo Jannacci a cura del gruppo «Emilio e gli Ambrogi» ci sarà un concerto sulle canzoni di Enzo Jannacci. Il 21 giugno, sempre alle 21.30, serata country con la scuola di ballo Magic Dance Country di Carate.

Sabato 22 si apre con la presentazione delle attività nelle scuole per la diffusione di una cultura di pace e della solidarietà con la partecipazione del liceo Parini di Seregno, che precede l’incontro-intervista con un medico di Emergency impegnato nel Programma Italia. Quindi alle 21,30 per la terza rassegna patrocinata dalla Fondazione De Andrè si terrà un concerto sulle parole e musiche di Fabrizio a cura del gruppo Le Nuvole.

Domenica 23 si inizia con il motogiro in collaborazione con l’Associazione nazionale alpini motociclisti; alle 12,30 il pranzo sociale per raccolta fondi; alle 20,30 l’incontro dibattito su Solidarietà e diritti umani, con la partecipazione di rete Bonvena, Rete 23 marzo Monza e Brianza e Emergency. Concluderà la rassegna Emergency in blues, con il concerto blues rock del gruppo Daniele Tenca Trio.

TORNA ALLA HOME