Presentata in occasione della conferenza “La crudeltà verso gli animali induce anche alla crudeltà verso l’uomo” tenuta domenica 3 marzo, ha preso il via la nuova campagna di sensibilizzazione “Dall’indifferenza non puoi difenderti”.

ENPA, LAV e Movimento Animalista contro i maltrattamenti

Realizzata in collaborazione tra le sedi della provincia di Monza e Brianza di ENPA, LAV e Movimento Animalista, la campagna intende sensibilizzare i cittadini sulla necessità di non voltarsi dall’altra parte davanti a un presunto maltrattamento. Al contrario segnalarlo alle autorità competenti, le forze dell’ordine o a un’associazione del territorio.

367 le segnalazioni nel 2018

La conferenza è stata l’occasione anche per illustrare l’attività svolta dal nucleo antimaltrattamento dell’ENPA di Monza. Nel 2018 sono state 367 le segnalazioni ricevute e 428 i sopralluoghi effettuati dai volontari. Spesso questi ultimi sono stati sufficienti per rendere più consapevoli i proprietari sulla corretta gestione dei loro animali e sulle sanzioni previste dalle legge nazionali e regionali e/o dai regolamenti comunali. In altri casi, invece, è stato necessario adottare soluzioni più drastiche: ben 14 animali detenuti in condizioni precarie sono stati fatti cedere, è stato inoltre effettuato un sequestro eseguito con l’aiuto delle forze dell’ordine e presentate due denunce penali alla competente autorità giudiziaria.

Anche l’ufficio legale dell’ENPA monzese è stato attivo in questo campo, occupandosi di ben 14 segnalazioni di minacce nei confronti di colonie feline.

Alcune fotografie diffuse da Enpa proprio sul tema maltrattamenti:

La campagna

La campagna che ha preso il via proprio in questi giorni viene veicolata sulle piattaforme digitali dei tre promotori (sito web, Facebook, Instagram) con una locandina che esorta i cittadini a segnalare i casi di maltrattamento di cui fossero testimoni alle forze dell’ordine che a loro volta hanno l’obbligo giuridico di intervenire.

Le associazioni invitano quindi tutti a condividere la campagna sui propri canali e a scaricare la locandina disponibile

in pdf sul sito ENPA e a diffonderla.

Per informazioni e in caso di necessità è possibile rivolgersi a maltrattamenti@enpamonza.it /

LAV.monza@LAV.it / monzabrianza@movimentoanimalista.it