Procedono i lavori per la sistemazione e il restauro dell’ala ovest di Villa Tittoni Traversi, all’interno della quale sarà realizzato lo spazio polifunzionale che avrà una capienza di 200 persone e che potrà ospitare eventi culturali di varia natura, dai piccoli concerti, alle mostre, agli usi culturali pubblici promossi da associazioni e gruppi di cittadini.

Cosa prevede il restauro dell’ala ovest di Villa Tittoni

Il progetto, approvato nel 2016, era stato rivisto nel 2018 per essere adeguato alle nuove norme in materia di sicurezza impiantistica e, in seguito, a richieste di modifiche richieste dalla Soprintendenza ai beni culturali. Tutto ciò ha richiesto la nomina di un pool di esperti per la redazione di una variante di progetto, che si è conclusa a metà 2019. Sulla variante si è quindi espressa la Soprintendenza, che ha finalmente autorizzato il progetto nel luglio scorso.

L’intervento prevede il restauro della facciata lungo via Lampugnani, del protiro prospiciente l’ala ovest della Villa e la sistemazione del manto di copertura della stessa. Sono inoltre previste la modifica degli impianti elettrici e meccanici, il consolidamento dei solai al primo piano della zona “info point”, alcune modifiche richieste esplicitamente dalla Soprintendenza per garantire una maggiore sicurezza alle future esposizioni, la formazione di cunicoli e vespai di aerazione per preservare lo spazio dall’umidità. L’importo complessivo dei lavori, inclusi i costi aggiuntivi determinati dalla variante, è di 576 mila euro.

Lavori anche nella Cappella di Villa Tittoni

A questi lavori si aggiungeranno presto quelli per il restauro della Cappella di Villa Tittoni per un importo complessivo di circa 140 mila euro, per i quali il Comune di Desio si è aggiudicato un premio di 75 mila euro nell’ambito dell’iniziativa le Reti del Cuore promossa da Retipiù e Brianzacque. Nel dicembre scorso sono stati affidati i lavori propedeutici di indagine diagnostica per analizzare le componenti chimico-fisiche dei materiali utilizzati nelle decorazioni della Cappella, così come richiesto dalla Soprintendenza. L’intervento riattiverà anche il collegamento tra la cappella e il corpo centrale della Villa, consentendo una maggiore fruizione della cappelletta da parte dei visitatori.

Manifestazioni di interesse per gli eventi

Quanto alla gestione degli eventi culturali e di spettacolo negli spazi di Villa Tittoni e del Parco, si è conclusa la fase di raccolta delle manifestazioni di interesse per selezionare il soggetto che dovrà occuparsi della proposta e dell’organizzazione del palinsesto per le prossime due stagioni. Nelle prossime settimane l’amministrazione procederà alla selezione delle proposte e all’aggiudicazione della concessione.

Lavori e progetti a beneficio della comunità

“Siamo molto soddisfatti – commenta l’Assessore alle Politiche culturali, Cristina Redi. Si tratta di un intervento rilevante che valorizzerà ulteriormente uno dei beni storici più importanti della nostra città, garantendo nei prossimi anni un ulteriore sviluppo delle attività culturali a beneficio dei cittadini e di chi lavora e opera nel mondo culturale e artistico. Il recupero dell’ala ovest e la creazione di uno spazio polifunzionale arricchiranno l’offerta a beneficio di tutta la comunità”.