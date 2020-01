Epifania 2020 in Brianza: tanti eventi per grandi e piccini. Ecco una rassegna dei principali appuntamenti sul territorio.

Epifania 2020 in Brianza: cosa fare a Monza

Pochi giorni all’Epifania che chiude la lunga carrellata di eventi che hanno caratterizzato le festivit natalizie in Brianza. Come ogni anno sono diversi gli appuntamenti in programma nel fine settimana che sta arrivando ( quello del 4 e 5 gennaio) e per il 6 gennaio, giorno della Befana.

Iniziamo con Monza che sabato 4 gennaio propone in pieno centro torico il Jukebox di Natale e della Befana a cura di Social Events. La performance itinerante terrà compagnia al pubblico dalle 16 alle 19.

Sempre da domani e fino a lunedì 6 gennaio, in piazza Roma l’Enpa di Monza e Brianza organizza la Befana del cane e del gatto. Dalle 9,30 alle 18,30, i volontari saranno presenti sotto i portici dell’Arengario . Tutti i visitatori saranno accolti da una simpatica befana con tanto di scopa che regalerà caramelle ai più piccoli, un sorriso a tutti e poserà per le immancabili foto.

Le festività a Monza si chiudono lunedì 6 gennaio in piazza Trento e Trieste con la consueta Befana del motociclista, il classico raduno di centauri e risottata offerta dal Motorclub di Monza.

Concerti a Meda e a Camnago

A Meda e Camnago invece spazio alla musica con due concerti. Nel primo caso alle 15.30, presso la Sala del Coro in Villa Antoni Traversi un interessante concerto a cura del Corpo Musicale La Cittadina per dare il benvenuto al nuovo anno. Maestro concertatore Sergio Vecerina. Ingresso gratuito.

A Camnago invece l’Amministrazione comunale di Lentate organizza il Concerto dell’Epifania. Appuntamento alle 16 al Cine teatro S.Angelo, in via Garibaldi. Ingresso libero.

A Vimercate

Come ogni anno presso il Centro Sociale San Gerolamo, Vimercate saluta le festività con il Concerto in corte a cura del Civico Corpo Musicale ( ore 15.30). A seguire il consueto falò della Befana e intervento delle Civiche Autorità. Seguirà un rinfresco per tutti.

Ad Agrate lo scambio dei giocattoli

La campagna “Giocattoli in Movimento” il 6 gennaio approda ad Agrate, in Piazza Sant’Eusebio, è permetterà a tantissimi bambini di socializzare e di comprendere l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione attraverso lo scambio di giochi o libri.

Ogni bimbo potrà portare due o più giocattoli o libri che non usa più e prenderne uno in cambio. Unico requisito necessario è quello che tutto deve essere in un buono stato di conservazione.

Il gazebo sarà presente dalla mattinata fino alle 16.

Si festeggia anche a Ornago e Mezzago

A Ornago, domani 4 gennaio, Tombolata presso l’Auditorium di via Carlo Porta. Per chi volesse partecipare l’appuntamento è alle 16. Seguirà ricco buffet. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Cav del Buzzi. Tutti i bambini riceveranno in dono una calza mentre alle donne un simpatico omaggio.

Infine, all’oratorio di Mezzago, lunedì 6 gennaio, vespri comunitari, premiazione del concorso presepi e per finire un aperitivo insieme per salutare le festività e augurarsi buon anno.